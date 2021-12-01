На Украине назвали способ сделать страну успешной

Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» назвал способ, который поможет сделать страну успешной. По его мнению, для этого в государстве необходимо изменить модель управления.

«Украина успешна, если она богата, у Украины будет сильная армия, если мы будем зарабатывать на эту армию, а пока мы воюем друг с другом, то ни о каком будущем говорить просто нельзя», — заявил политик.

Он отметил, что инвесторы и рабочие бегут из Украины, поэтому необходимо договориться об условиях, подходящих для всех регионов страны, включая Донбасс. Мураев считает, что каждый регион должен иметь максимальную степень свободы в рамках территориальной целостности, а также необходимо право вето на принятие глупых решений, дискриминирующих какую-либо из групп граждан. Экс-депутат Рады подчеркнул, что это возможно достичь благодаря двухпалатному парламенту, где у палаты представителей будет право вето на принятие каких-либо решений.

Ранее Мураев назвал президента Владимира Зеленского заложником Запада. Он уверяет что его шантажируют и могут заставить начать наступление на Донбасс, что, в свою очередь, приведет к полномасштабной войне.