Одна российская авиакомпания снова признана самой непунктуальной

По итогам октября «Уральские авиалинии» снова признали одной из самых непунктуальных авиакомпаний мира. Об этом стало известно из исследования британского агентства авиастатистики OAG, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что в октябре российская авиакомпания смогла выполнить вовремя 52,5 процента всех рейсов — перевозчик задержал более чем на 15 минут каждый второй свой самолет. При этом ранее статистика компании была еще хуже — в сентябре по расписанию удалось отправить лишь 28 процентов рейсов, в августе — 25 процентов, в июле — 32,5 процента рейсов, в июне — 32 процента, в мае — 50 процентов.

Другие перевозчики продемонстрировали следующие результаты: регулярность рейсов «Аэрофлота» в октябре составила 91 процент, «Победы» — 86 процентов, «России» — почти 82 процента, S7 — 83 процента, Utair — 80 процентов, Smartavia — 90 процентов, Red Wings — 91 процент. Тем не менее, Azur Air резко ухудшила свои показатели, выполнив своевременно менее половины полетов. Отмечалось, что это произошло из-за переориентации летной программы на египетские курорты, где осенью аэропорты не справлялись с обслуживанием.

Как сообщал ранее изданию гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, пресса преподносила не те задержки, которые фиксируются Росавиацией. Так, причины летних массовых сбоев глава авиакомпании объяснял задержками Airbus по поставке четырех самолетов, а также системными сбоями в аэропортах из-за нехватки сотрудников.

Ранее в июне стало известно о том, что российские авиакомпании стали чаще задерживать свои рейсы. Уточнялось, что больше всего за первые три недели первого летнего месяца задерживались рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» — из 4,6 тысячи отправлений около 46 процентов опоздали более чем на 15 минут.