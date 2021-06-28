Российские авиакомпании стали чаще опаздывать

Российские авиакомпании стали чаще задерживать свои рейсы в июне. Об этом пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на данные Flightradar24.

Уточняется, что больше всего за первые три недели июня задерживались рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» — из 4,6 тысячи отправлений около 46 процентов опоздали более чем 15 минут, при этом в мае — 34,2 процента, в апреле — 27 процентов. При этом за неполный первый месяц лета более чем на час отклонились от графика 1,2 тысячи вылетов.

В авиакомпании прокомментировали, что главными причинами задержек в отправлении являются метеоусловия и повышенная нагрузка на авиагавани на фоне восстановления авиасообщения. Тем не менее эксперты отметили, что у «Уральских авиалиний» имеется нехватка резервных самолетов в период пиковых перевозок — количество выполняемых рейсов вернулось к допандемийным показателям 2019 года.

Также сообщалось, что S7 за неполный месяц лета задержала 856 рейсов из 8,94 тысячи выполненных, у «Победы» из 5,7 тысяч отправлений опоздали около 10 процентов, доля задержек авиакомпании «Россия» составила 7,3 процента из 2,86 тысячи вылетов. При этом «Аэрофлот» стал единственным перевозчиком, чья доля отклонений от графика в июне снизилась по сравнению с маем — 5,44 процента против 6,3 процента (количество перелетов приблизительно одинаковое).

Ранее в июне было подсчитано число возобновивших полеты в Турцию российских авиакомпаний. Отмечалось, что двенадцать авиаперевозчиков получили более 160 допусков на международные авиаперелеты с пассажирами и/или грузами в семь городов Турции.