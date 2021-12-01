В Крыму зафиксировали рекордные ветра

Скорость ураганного ветра в Крыму приблизилась к рекорду 2010 года

Ураганный ветер, который наблюдался в Крыму в ночь на среду, 1 декабря, приблизился к рекорду десятилетней давности. Об этом сообщила ТАСС начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По ее словам, скорость ветра в регионе достигала 40-41 метра в секунду. «В последний раз было такое в 2010 году, был ветер 44 метра в секунду», — рассказала метеоролог.

Она добавила, что подобные ветра на полуострове фиксируются крайне редко.

Ранее в ноябре на Крымский полуостров обрушился желтый дождь с песком. Отмечалось, что необычные осадки принесли теплые воздушные массы из районов Северной Африки. Как объяснили в региональном гидрометцентре, явление связано с сильными ветрами.

