На Крым обрушился желтый дождь с песком из Африки

В понедельник, 29 ноября, на Крымский полуостров обрушился желтый дождь с песком — необычные осадки принесли теплые воздушные массы из районов Северной Африки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на крымский гидрометцентр.

Из-за резкого изменения погоды жители Крыма стали свидетелями необычного желтого дождя с песком. Так, осадки выпали в Ялте, Алупке, Симферополе и других районах республики в первой половине дня. Средняя температура на полуострове была около 20 градусов выше нуля.

Как объяснили в региональном гидрометцентре, явление связано с сильными ветрами. «И у земли, и на высотках до 10 километров одно и то же направление, струйное течение — вполне могло принести песочек из Северной Африки, Сахары», — отметили специалисты.

Ранее в феврале жители Краснодара пожаловались на странный снег на улицах и сняли его на видео. По словам россиян, они обнаружили сугробы желтого цвета в нескольких локациях. Также осадки песочного оттенка выпали в других городах Краснодарского края и в Республике Адыгея.