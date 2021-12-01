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Названо условие перехода россиян на экологичный транспорт

Морозов: экотранспорт заинтересует россиян только после создания сети зарядок и заправок
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Фото: АГН «Москва»

Экологичный транспорт заинтересует российских потребителей только после того, когда в стране создадут зарядную и заправочную инфраструктуру. Такое условие назвал заместитель главы Минпромторга Александр Морозов в интервью «Коммерсанту». По его мнению, вложиться в их создание следует не только государству, но и автопроизводителям.

Для перехода на экотранспорт россияне должны располагать всеми удобствами для зарядки своих электрокаров и заправки водородного транспорта. «Я уверен, что ни один из пользователей электромобилей и поклонников экологичного транспорта не будет заряжать его восемь часов, все будут требовать быстрой зарядки. А пока зарядок нет, не будет спроса на электромобили. Так и с водородом», — объяснил Морозов.

После организации инфраструктуры можно будет открывать производства и локализовать эконтранспорт на территории России, считает замглавы Минпромторга. Однако, чтобы заинтересовать потребителей, автоконцерны должны помочь государству и инвестировать в дополнительные сети зарядок и заправок.

Морозов привел в пример ситуацию на рынке в Германии. Способствуя внедрению электромобилей, немецкие власти решили поставить зарядные станции на основных магистралях и в крупных городах с определенным интервалом. Но для создания высокого спроса этого оказалось недостаточно. «Автоконцерны, сделав массу социологических исследований, пришли к выводу, что их клиент никогда не купит электромобиль, если не будет зарядки по его традиционным путям поездок с интервалом максимум 400 километров. (…) И тогда Volkswagen, BMW, Mercedes создали консорциум, который стал дополнительно ставить зарядки. Но не там, где уже государство соинвестирует», — рассказал замглавы Минпромторга.

Говоря о частных инвестициях, Морозов упомянул планы госкомпании «Росатом» вложиться в производство водородных топливных элементов и аккумуляторных батарей, а также намерение «Газпрома» стать инвестором производства и очистки водорода. «На мой взгляд, если, допустим, "Газпром" или "Росатом" хотят развивать это направление, они должны участвовать наравне с другими желающими. Посмотрим, кто будет проворнее, кто будет шустрее. Это же касается и автоконцернов», — отметил он.

Летом стало известно, что к 2024 году в России будет выпущено 25 тысяч отечественных электрокаров и 9 тысяч зарядных станций. Согласно плану властей, к 2030 году доля электромобилей в стране должна составлять не менее десяти процентов, количество зарядных станций должно достичь 72 тысяч, а число водородных заправок — одной тысячи. Кроме того, в России намерены выпускать водородные топливные элементы собственного производства.

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