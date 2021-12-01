Бывшего мэра российского города осудили на четыре года за крупное мошенничество

Городской суд Воскресенска Московской области вынес обвинительный приговор в отношении бывшего мэра Виталия Лащенова, экс-депутата Сергея Майорова и директора управляющей компании Дмитрия Новакова. Об этом в среду, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

Их признали виновными по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Лащенова осудили на четыре года колонии, Майорова и Новакова приговорили к условным срокам на четыре и два года соответственно.

По данным следствия, в период с мая 2016 года по май 2017 года обвиняемые, используя служебное положение, фиктивно устроили трех человек на работу в управляющую компанию «ДомСервис». Фактически они там ничего не делали, но получали зарплату. Благодаря этой схеме обвиняемые завладели денежными средствами в размере более миллиона рублей.

В ходе расследования было проведено более 30 допросов, получены выписки с денежных счетов фигурантов, проведены обыски по месту жительства и бухгалтерская экспертиза. Все это помогло доказать вину экс-мэра и его соучастников.