Российский врач рассказал о способе восстановить обоняние после COVID-19

Вернуть обоняние после перенесенного коронавируса способна вакцинация, заявил в эфире «Радио 1» врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

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Он отметил, что в среднем потеря обоняния после COVID-19 держится семь-восемь месяцев.

«У предыдущих вариантов коронавируса потеря обоняния была предсказателем: пропало обоняние – значит, сейчас начнется. Кроме того, потеря обоняния встречается и как характерный признак постковидного синдрома», — пояснил Водовозов.

Токсиколог добавил, что некоторые пациенты могут утратить способность различать запахи навсегда после перенесенной коронавирусной инфекции.

Пока же исследователи не могут конкретно описать, что происходит с заразившимся, почему он теряет обоняние. Все предположения звучат не слишком убедительно, заметил Водовозов.

Ранее главный отоларинголог по Северо-западному федеральному округу Сергей Рязанцев сообщил, что искажение или потеря обоняния при COVID-19 вызывают проблемы с аппетитом и перевариванием пищи. Врач также связал этот симптом с утратой либидо. По его словам, обоняние тесно взаимосвязано с сексуальной системой, но этот вопрос во многом является спекулятивным. Полное отсутствие запахов не приводит к половой дисфункции, заверил специалист.

