Российской экономике предсказали неожиданные успехи

Рост ВВП России по итогам года составит 4,3 процента, предсказывает Всемирный банк в своем новом докладе, который есть в распоряжении «Ленты.ру». При этом успехи российской экономики оцениваются более оптимистично, чем ранее: согласно майскому прогнозу ожидалось, что рост ВВП России по итогам года составит 3,2 процента.

К середине года экономическая активность в России превысила допандемийный пик 2019-го. По данным организации, во втором квартале 2021 года рост ВВП ускорился (плюс 3,5 процента по сравнению с предыдущим кварталом), а объем производства восстановился до уровня, предшествовавшего пандемии. По мнению аналитиков, улучшение показателей прежде всего связано с резким подъемом потребительского спроса. Наиболее активно росту экономики способствовали сектор услуг, розничная торговля и транспортная отрасль.

Отмена части ковидных ограничений позволила россиянам снова посещать магазины, вызвав потребительский бум. Увеличению спроса также помогло наличие у жителей сбережений, накопленных за кризисный 2020 год, а также быстрый рост кредитования. Всемирный банк сообщает, что люди стали посещать магазины и пользоваться общественным транспортом так же часто, как в среднем в прошлые годы. Кроме того, в России начал активнее развиваться внутренний туризм из-за выездных ограничений.

Льготная ипотека и программы прямой господдержки граждан также дали толчок росту строительного сектора. Практически все отрасли российской экономики превысили допандемийные показатели, за исключением сельского хозяйства и добычи сырья. Сельскохозяйственное производство сдерживали неблагоприятные погодные условия, в том числе засухи, а добычу углеводородов ограничивали условия соглашения ОПЕК+.

Однако в третьем квартале рост ВВП замедлился, указано в докладе Всемирного банка. К осени стало ясно, что надвигается новая волна заболеваний коронавирусом. Были введены новые ограничительные меры, и экономическая активность россиян снизилась. Падение спроса замедлило рост производства и сферы услуг.

Несмотря на улучшение прогноза на 2021 год, ожидания Всемирного банка насчет следующих двух лет стали более сдержанными. Из-за низкого уровня вакцинации и высокой заболеваемости в сочетании с распространением нового омикрон-штамма, организация ожидает существенное замедление экономики России в 2022 и 2023 годах. По мнению аналитиков, в 2022 году рост ВВП составит 2,4 процента против прежнего прогноза 3,2 процента, а в 2023-м — 1,8 процента против 2,3.