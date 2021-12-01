Шойгу дал военным два выходных перед Новым годом

Российские военные получат два выходных дня перед новогодними праздниками. Соответствующий приказ подписал министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.
Личный состав вооруженных сил будет отдыхать 29 и 30 декабря за предшествующие рабочие субботы, пояснил министр.
«Взамен поработаем 18 и 25 декабря», — рассказал Шойгу. При этом он попросил «обеспечить необходимый уровень боевой готовности, поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках».
Новогодние каникулы у россиян продлятся с 31 декабря по 9 января. Всего в грядущем 2022 году жители России будут отдыхать 118 дней.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя новый бюджет России на 2022-2024 годы, предложил отменить новогодние каникулы и выйти на работу со 2 января.