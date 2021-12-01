Шойгу дал военным два выходных перед Новым годом

Министр обороны РФ Шойгу подписал приказ о выходных для военных 29 и 30 декабря

Российские военные получат два выходных дня перед новогодними праздниками. Соответствующий приказ подписал министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

Личный состав вооруженных сил будет отдыхать 29 и 30 декабря за предшествующие рабочие субботы, пояснил министр.

«Взамен поработаем 18 и 25 декабря», — рассказал Шойгу. При этом он попросил «обеспечить необходимый уровень боевой готовности, поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках».

Новогодние каникулы у россиян продлятся с 31 декабря по 9 января. Всего в грядущем 2022 году жители России будут отдыхать 118 дней.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя новый бюджет России на 2022-2024 годы, предложил отменить новогодние каникулы и выйти на работу со 2 января.