Россиянам раскрыли количество выходных дней в 2022 году

В 2022 году жители России будут отдыхать 118 дней

В грядущем 2022 году жители России будут отдыхать 118 дней. Об этом говорится в производственном календаре, который утвердил Минтруд, пишет Telegram-канал URA.RU.

Так, новогодние каникулы продлятся до 9 января. Общее количество выходных в январе составит 15 дней. В феврале, включая 23 число, будет 9 выходных.

При этом в марте график рабочих дней сместится, а праздничные дни пройдут с 6 по 9 число. Длинные выходные в мае придутся на 1-3 и 7-10 числа.

Кроме того, с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября также длинные выходные.

Ранее завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова предложила перенести пять новогодних праздничных дней на май. По ее мнению, это нужно сделать, потому что весной у россиян больше возможностей выехать на природу.