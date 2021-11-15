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Предновогодние поставки алкоголя в России оказались под угрозой

РБК: производители и импортеры алкоголя пожаловались на новую систему подачи сведений
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Производители и импортеры алкоголя столкнулись с трудностями при попытке поставить новые сорта на полки магазинов. Как сообщает РБК, участникам рынка не удалось справиться с новыми правилами уведомления о начале оборота алкогольной продукции.

С 1 ноября 2021 года производители и импортеры алкоголя должны использовать программу «Универсальный транспортный модуль» ЕГАИС или систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Раньше, чтобы начать продавать новую продукцию или внести изменения в документы товаров в обороте, необходимо было подать сведения в Федеральный реестр алкогольной продукции через сайт Росалкогольрегулирования. Новая система вызвала сложности у участников российского рынка, а предновогодние поставки новых сортов оказались под угрозой.

На работу сервиса пожаловался исполнительный директор Ассоциации производителей пива (AB InBev Efes, Carlsberg Group и Heineken) Вячеслав Мамонтов. С его мнением согласился и директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes (бренды BUD, Stella Artois, Velkopopovicky Kozel, Corona Extra) Ораз Дурдыев. Он отметил, что стабильная работа сервиса до сих пор не обеспечена, а подача заявления через старую систему уже невозможна. Директор по корпоративным отношениям Heineken Алексей Воробьев подчеркнул, что программа имеет ограниченный функционал: бизнес не может ввести в оборот новые сорта и внести уточнения в уже существующие продукты. Воробьев считает обновленную систему непригодной для бесперебойной работы бизнеса.

Представитель крупнейшего производителя игристых вин «Абрау Дюрсо» тоже пожаловался, что компания не может вывести на рынок новые позиции. «Проблема осложняется тем, что сейчас высокий предновогодний сезон, и она становится критичной», — сообщил РБК один из федеральных ретейлеров. Согласно его данным, объем продукции, которая не попала на полки магазинов, уже исчисляется «миллионами рублей». Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз напомнил, что новогодние праздники — это период самых высоких продаж алкоголя. По сравнению с другими месяцами, спрос на алкогольные напитки с декабря по январь выше на 20-25 процентов.

Представитель Росалкогольрегулирования, тем не менее, не увидел проблем в работе системы. Он отметил, что производители и поставщики сами часто ошибаются при заполнении уведомлений. Росалкогольрегулирование выпустило дополнительные разъяснения для подачи уведомлений и выразило готовность консультировать участников рынка по каждому конкретному случаю. Помощь ведомства разрешила проблемы импортера алкоголя МБГ. Сложности смогли преодолеть и производители крепкого алкоголя.

Продажи алкоголя растут не только перед Новым годом, но и в другие выходные дни. Ноябрьская нерабочая неделя не стала исключением: россияне потратили на 78,8 процента больше денег на алкоголь в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольший объем продаж пришелся на 27 октября. Предположительно, повышенный спрос связан с тем, что во многих городах алкомаркеты закрывались на время нерабочих дней.

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