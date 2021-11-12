Траты россиян на алкоголь в нерабочие дни выросли почти в два раза

ОFD.ru: россияне за нерабочие дни потратили на 80% больше денег на алкоголь

Россияне потратили на 78,8 процентов больше денег на алкоголь в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru. Результаты исследования приводит РИА Новости.

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При этом, отмечается, что в среду, 27 октября, россияне потратили на алкогольную продукцию в пять раз больше, чем 28 октября. Аналитики предположили, что это связан с тем, что в Москве и в других российских городах алкомаркеты в нерабочие дни были закрыты.

Резкий рост выручки от продажи алкогольной продукции показали розничные магазины — прибавка составила 75 процентов. Однако наибольший скачок прибыли отметили в аэропортах. В период нерабочих дней там заработали на 195 процентов больше, чем в обычные дни. В парках же выручка в эти дни наоборот показала снижение — на 38,2 процента.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили влияние нерабочих дней на ситуацию с COVID-19. Замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что они дали положительный эффект, с их помощью удалось разорвать цепочки заражений коронавирусной инфекцией. Эксперт отметил, что в большинстве регионов России сократился прирост новых пациентов с коронавирусной инфекцией и ситуация с заболеваемостью стабилизировалась.