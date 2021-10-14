Россиянин дважды ограбил тот же магазин с пистолетом-зажигалкой

Во Владивостоке мужчина дважды пытался ограбить тот же магазин с пистолетом-зажигалкой

Во Владивостоке мужчина ограбил магазин, угрожая продавцу похожей на пистолет зажигалкой, украв алкоголь и сигареты. Грабитель хотел провернуть свой маневр дважды, однако его схватили во время того, как тот пытался совершить второй налет на ту же торговую точку, сообщает управление МВД России по Приморскому краю.

Продавец сообщил в полицию, что неизвестный вошел в магазина алкогольной продукции, начал угрожать ему предметом, похожим на пистолет и потребовал отдать ему алкоголь и сигареты, после чего ушел.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В момент, когда сотрудники уголовного розыска изымали запись с камер видеонаблюдения, "горе-преступник" вернулся и вновь под угрозой предмета, похожего на пистолет, потребовал от продавца выдать ему порцию алкоголя», — говорится в сообщении.

Злоумышленник попытался сбежать, но его задержали сотрудники полиции, находящиеся в соседнем помещении. Им оказался 31-летний местный житель, который признался, что был пьян и не обдумывал свой поступок до того, как его совершить. Против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге двое неизвестных в масках и с оружием ворвались в отделение банка на проспекте Большевиков (Невский район) и забрали около двух миллионов рублей. Личности преступников устанавливаются.