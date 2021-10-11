Преступник попытался ограбить тот же банк второй раз за сутки и попался

В США мужчина попытался ограбить отделение банка, которое он уже грабил накануне

В США преступник решил совершить второй налет на банк, который он уже грабил накануне. Об этом сообщает New York Post.

33-летний Сэмюэль Браун из Сан-Диего, штат Калифорния, вошел в отделение банка Newhope Street Chase в середине дня и передал кассиру записку с угрозами и требованием выдать ему деньги. Сотрудник банка повиновался, и Браун покинул финансовое учреждение с крупной суммой наличных.

На следующее утро мужчина вернулся в то же отделение банка и попытался ограбить его снова. Совершить два налета за сутки не удалось. На этот раз полиция оперативно прибыла на место преступления, и Браун попался. Сообщается, что арест прошел без применения силы.

Выяснилось, что преступник находился в розыске, а прежде имел судимости за ограбления в Сан-Диего. Сейчас он заключен в тюрьму округа Ориндж по обвинению в нескольких грабежах.

Ранее сообщалось, что в английском городе Сводлинкоут преступника задержали из-за крупных ступней. Он спрятался от полиции под пледом, однако его выдали торчащие из укрытия ноги.

