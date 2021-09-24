Неизвестные в масках ограбили отделение российского банка

В Санкт-Петербурге двое в масках и с оружием похитили из банка два миллиона рублей

В Санкт-Петербурге двое неизвестных в масках и с оружием ворвались в отделение банка на проспекте Большевиков (Невский район) и забрали крупную сумму денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Ограбление произошло 24 сентября в 11 утра. Злоумышленники, угрожая сотрудникам банка оружием, забрали деньги и сбежали. К их поискам подключили экипажи вневедомственной охраны Росгвардии. Личности преступников устанавливаются.

По данным «Фонтанки», из банка похитили около двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве на Комсомольском проспекте неизвестные украли у топ-менеджера 2,3 миллиона рублей во время обеда. Злоумышленники вскрыли Mercedes главы строительной фирмы, пока он ел в одном из заведений. Пострадавший обратился с заявлением в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ.

