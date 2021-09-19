В Москве у топ-менеджера похитили два миллиона рублей во время обеда

В Москве неизвестные вскрыли машину главы строительной фирмы и украли деньги, пока он ел

В Москве на Комсомольском проспекте неизвестные украли у топ-менеджера 2,3 миллиона рублей во время обеда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Злоумышленники вскрыли Mercedes главы строительной фирмы, пока он ел в одном из заведений. Пострадавший обратился с заявлением в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ. По предварительным данным, преступники взломали машину с помощью сканера. Установлено, что затем они скрылись в парке, но собаке не удалось взять их след.

Ранее сообщалось, что в Приморье пьяный местный житель с ножом ограбил зоомагазин и украл клетку с волнистыми попугаями для возлюбленной. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Суд признал приморца виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.