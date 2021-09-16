Россиянин с ножом украл из зоомагазина попугаев для девушки и попал в тюрьму

УМВД Приморья: житель Артема получил пять лет колонии за кражу попугаев из зоомагазина

В Приморье местный житель, вооружившись ножом, ограбил зоомагазин и украл клетку с волнистыми попугаями и попал в тюрьму. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД России.

Инцидент произошел в городе Артеме в декабре 2020 года. 28-летний мужчина распивал спиртные напитки, а когда алкоголь закончился и денег не осталось, он решил ограбить зоомагазин. Угрожая ножом продавцу, он похитил 700 рублей и клетку с птицами, которых хотел подарить своей девушке. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В ходе обыска из дома фигуранта была изъята клетка с попугаями и похищенные деньги.

Артемовский городской суд признал приморца виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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