Воры украли олимпийские медали российской теннисистки

Воры ограбили дом олимпийской чемпионки по теннису Елены Весниной в Подмосковье. Об этом спортсменка сообщила агентству ТАСС.

По ее словам, неизвестные пробрались в ее дом, пока она с мужем были на ужине. За это время преступники взломали входную дверь, вскрыли сейф и похитили золотую и серебряную олимпийские медали, а также драгоценности. Точную сумму ущерба она назвать затруднилась.

Веснина добавила, что сигнализация в доме в тот момент не работала, поскольку они с мужем забыли ее включить перед уходом. Сейчас полиция проводит осмотр дома.

Веснина — олимпийская чемпионка Олимпийских игр-2016 в парном разряде. В Рио-де-Жанейро россиянка выступала вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде в Токио она с Асланом Карацевым в миксте уступила соотечественникам Андреюй Рублеву и Анастасии Павлюченковой.

Веснина с детства живет и тренируется в Сочи. Мэр города Алексей Копайгородский для удобства спортсменки подарил ей квартиру. Кроме того, он поручил чиновникам подобрать участок для ее теннисной академии.