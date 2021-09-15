Заклинатели змей вооружились рептилиями и ограбили айтишника

Полицейские в индийском городе Дели задержали двух заклинателей змей, которые вместе с сообщником вооружились рептилиями, чтобы ограбить айтишника. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

В понедельник, 13 сентября, 29-летний айтишник Акшат Джанготра подъехал на автомобиле к офису. Когда индиец припарковался, к нему подошли трое мужчин. Они бросили в открытое окно автомобиля змей и начали угрожать индийцу.

Нападавшие отобрали у жертвы золотое кольцо, а затем скрылись вместе со змеями. Джанготра попытался догнать их, но грабители начали размахивать ножами и стали угрожать ему убийством.

«Мы установили подозреваемых и арестовали двоих из них. В момент ареста они находились дома. У задержанных изъяты две змеи, которых они использовали при совершении преступления. Змей передадут в департамент дикой природы», — сказал Рангнани.

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