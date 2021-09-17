Обезьяна украла сумку у танцующей туристки и попала на видео

Daily Mail: обезьяна в Китае похитила сумку у танцующей женщины в национальном парке

Обезьяна в китайском национальном лесном парке Чжанцзяцзе, провинция Хунань, украла сумку у туристки. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

На записи видно, как женщина танцует и поет на деревянном помосте смотровой площадки. Неожиданно в кадр попадает макака.

Вторая женщина, которая снимала происходящее, начинает кричать, когда обезьяна убегает с сумкой и перепрыгивает через деревянные перила, чтобы спуститься вниз с горы. Жертве ограбления пришлось подкупить примата едой, чтобы вернуть свои вещи.

Запись произошедшего стала вирусной в соцсетях.

Ранее сообщалось, что самка орангутана в зоопарке Индонезии украла у туристки упавшие в вольер очки и решила покрасоваться в них. В итоге она вернула аксессуар за лакомство.