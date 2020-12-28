Обезьяна отобрала у мужчины сумку с 400 тысячами рублей и разбросала их с дерева

Жители индийского города Ситапур, штат Уттар-Прадеш, стали очевидцами того, как обезьяна отобрала у мужчины сумку с крупной суммой и разбросала купюры с дерева. Об этом сообщает издание DNA India.

Вечером во вторник, 22 декабря, обезьяна похитила у Бхагвана Дина (Bhagwan Din) сумку и забралась с ней на дерево. Сообщается, что внутри было около 400 тысяч рупий (около 402 тысяч рублей).

Животное начало копаться в сумке в поисках еды. Обезьяна вытаскивала смятые купюры и выбрасывала их. В результате возле дерева собралась толпа местных жителей. Сначала все смотрели на происходящее, а затем бросились подбирать купюры, из-за чего на улице начался переполох.

Пожилой хозяин сумки пытался успокоить обезьяну, но напрасно. Примат отпустил сумку только после того, как выбросил из нее все деньги. Мужчина заявил о произошедшем в полицию.

Ранее сообщалось, что дикая обезьяна помогла жительнице индонезийской провинции Южный Калимантан постирать белье. Примат забрался на край таза и опустил одежду в воду, после чего извлек вещи из мыльного раствора и потер их.