Дикая обезьяна помогла женщине постирать одежду и попала на видео

Дикая обезьяна помогла жительнице индонезийской провинции Южный Калимантан постирать белье. На видео с животным обратило внимание издание Daily Mail.

Айу Сарасиани (Ayu Sarasyani) оставила таз с замоченной грязной одеждой перед своим домом и ушла заниматься другими делами. Когда она вернулась, чтобы закончить стирку, она заметила макака-крабоеда.

Примат забрался на край таза и макал одежду в воду. Затем извлек вещи из мыльного раствора и потер их. Он повторил действия несколько раз.

В какой-то момент обезьяна разложила белье на бетонном полу и начала похлопывать его, как будто хотела отстирать въевшуюся грязь.

Сарасиани спряталась в доме и наблюдала за обезьяной из окна, так как опасалась, что животное может испугаться и напасть на нее. Она сняла происходящее на видео, которое опубликовала в соцсетях во вторник, 17 ноября.

«Дикие обезьяны время от времени приходят сюда и проводят здесь по меньшей мере по два дня. Обычно они перемещаются большими группами, но эта обезьяна была одна», — рассказала индонезийка.

Чтобы отвлечь примата от стирки, Сарасиани бросила ему кусок хлеба и банан. Получив угощение, животное скрылось. Женщина сообщила о произошедшем властям на случай, если обезьяна потерялась и ей необходимо было воссоединиться с группой.

Ранее сообщалось, что студент из малайзийского района Бату-Пахат, штат Джохор, нашел в джунглях потерянный телефон, на котором появились селфи обезьяны. Малайзиец предположил, что животное пробралось в их дом через открытое окно в комнате его брата и забрало телефон.