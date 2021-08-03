Самка орангутана примерила очки туристки и очаровала пользователей

Видео: @minorcrimes

Самка орангутана в зоопарке Индонезии украла у туристки Лолы Тесту упавшие в вольер очки и решила покрасоваться в них, жительница Сан-Франциско опубликовала видео в своем аккаунте в TikTok.

На кадрах видно, что солнечные очки девушки упали в вольер с орангутанами. Одна из обезьян решила примерить аксессуар. Она красовалась в очках, придерживая их лапой. За действиями матери наблюдал сидящий рядом детеныш орангутана.

Через некоторое время обезьяна устала от «игрушки». Она вернула очки за лакомство.

Ранее у обезьян на индонезийском острове Бали обнаружили хитрую схему обмана туристов. Они научились понимать, какие предметы представляют особенную ценность для людей, и используют эту информацию ради собственной выгоды: в частности, воруют вещи с целью получить от жертв «выкуп» в виде корма. Животные чаще всего крадут мобильные телефоны, кошельки или очки, а вдобавок способны требовать больше еды за возврат такой «добычи». В меньшей степени их интересуют, к примеру, пустые чехлы для фототехники.