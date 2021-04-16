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Обезьян скрестили с людьми

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Изображение: Weizhi Ji / Kunming University of Science and Technology

Исследователи из Китая и США ввели человеческие стволовые клетки в эмбрионы приматов и вырастили химерные эмбрионы в течение 20 дней — максимально разрешенного срока для проведения подобных экспериментов. Несмотря на этические вопросы, результаты научной работы, опубликованные в журнале Cell, позволят лучше узнать о биологии развития и эволюции приматов, а также разработать новые методы терапии врожденных пороков.

В ходе эксперимента эмбрионам обезьян через шесть дней после оплодотворения вводили по 25 человеческих стволовых клеток. Клетки были плюрипотентными, то есть могли образовывать как эмбриональные, так и внезародышевые ткани (плацента, желточный мешок и другие). Через сутки клетки прижились у 132 эмбрионов, однако на 10-й день осталось 103 химерных эмбриона, а к 19-му дню в живых осталось только три зародыша. В то же время процент человеческих клеток оставался высоким на протяжении всего времени роста.

Известно, что химеры человека и животных быстро гибнут, а человеческие стволовые клетки слабо приживаются. Поэтому ученые решили проверить, возникнут ли подобные барьеры у химер организмов, близкородственных с точки зрения эволюции. Они проанализировали транскриптом — совокупность всех транскриптов (матричных и некодирующих РНК) — в клетках химерных зародышей и определили молекулярные пути, которые были новыми или усиленными. По мнению исследователей, если улучшить эти пути, можно повысить выживаемость химер у организмов, которые более далеки друг от друга эволюционно.

В более долгосрочной перспективе ученые надеются использовать химеры не только для изучения раннего развития человека и моделирования болезней, но и для разработки новых подходов к скринингу лекарств, а также для создания потенциально трансплантируемых клеток, тканей или органов.

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