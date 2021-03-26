Гуляющая по российскому торговому центру обезьяна попала на видео

В городе Асбест Свердловской области обезьяна сбежала с выставки животных, прогулялась по местному торговому центру и попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По информации канала, примата не могут поймать уже два дня, поскольку обезьяне удается убегать от своих преследователей по потолочным перекрытиям. Организаторы выставки уверены, что животное вернется, когда захочет есть. Однако обезьяна находит еду в торговом центре и не возвращается.

Ранее самка редчайшего дальневосточного леопарда с тремя детенышами в Приморском крае попала на видео. На кадрах видно, как самка леопарда и котята лежат на возвышенности. Затем мать видит кого-то неподалеку и уходит, после чего детеныши также замечают животное и наблюдают за происходящим за кадром.