Сотня бычерылов проплыла перед женщиной и попала на видео

Жительница Австралии сняла на видео более ста редких восточноамериканских бычерылов, которые проплыли перед ней через Большой Барьерный риф вблизи острова Леди-Эллиот. На запись обратило внимание издание Daily Mail.

Морской биолог Джессика Шеклтон (Jessica Shackleton) сняла ролик, когда ныряла с маской и ластами на южной оконечности Большого Барьерного рифа.

Шеклтон три года занималась изучением рифа, но никогда не видела восточноамериканских бычерылов. Этот вид редко встречается в Коралловом море, так как обитает на западе Атлантического океана.

Австралийка опубликовала видео с бычерылами в социальных сетях. «Вчера произошла одна из самых зрелищных встреч в моей жизни, когда я повернулась и увидела огромную стаю восточноамериканских бычерылов, которая плыла ко мне. Их движения были похожи на синхронный танец», — написала она. Женщина отметила, что в стае было от 85 до 110 особей.

Подписчики поблагодарили Шеклтон за редкие кадры. «Смотрю видео на повторе, оно так успокаивает», — написал один из них.

Восточноамериканские бычерылы получили свое название из-за необычной формы головы, которая похожа на голову коровы, если смотреть на нее сверху. Пути их миграции и причины, почему они преодолевают такое большое расстояние до Австралии, до конца не изучены.

Ранее сообщалось, что большая белая акула, также известная как акула людоед, устроила охоту на ската в десяти метрах от популярного пляжа на востоке австралийского города Сидней, штат Новый Южный Уэльс. После нескольких неудачных попыток хищница настигла ската и скрылась на глубине.