Рыбаки случайно поймали гигантского морского дьявола весом 750 килограммов

Рыбаки из индийского штата Карнатака случайно поймали гигантского морского дьявола весом 750 килограммов. Об этом сообщает издание The Siasat Daily.

Огромная рыба попала в сеть рыболовного траулера Nagasiddi. После возвращения в порт владельцу судна Пракашу Бангере (Prakash Bangera) пришлось арендовать кран, чтобы поднять улов с палубы и погрузить его в кузов пикапа.

«Я продал его по 40 рупий (41 рубль) за килограмм, и хотя он принес прибыль, это не так выгодно, как если бы поймалась мелкая рыба, приносящая минимум 300 рупий (309 рублей) за килограмм», — посетовал Бангера. По его словам, рыбаки часто отпускают крупную рыбу, если она поймана живой. В данном случае это было невозможно, поскольку скат запутался в сетях и погиб.

Гигантские морские дьяволы, или манты — самые крупные из скатов. Отдельные особи вырастают до 9,1 метра в ширину и весят до трех тонн.

В мае сообщалось, что в малайзийском штате Саравак поймали четырехметрового пресноводного хвостокола, относящегося к виду Urogymnus polylepis. Чтобы вытащить улов из воды, потребовались усилия четырех человек.