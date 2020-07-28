Рыбаки случайно поймали огромную рыбу весом 800 килограммов

У берегов индийского штата Западная Бенгалия пойман скат, вес которого составил 800 килограммов. Об этом сообщается на сайте KalingaTV.

Огромная рыба попалась рыбакам случайно, когда они вышли в море ранним утром в понедельник, 27 июля. Это произошло недалеко от границы между штатами Западная Бенгалия и Одиша (Орисса).

Когда гигантского ската вытащили на берег, посмотреть на него собралась толпа зевак. В тот же день небывалый улов был продан с аукциона. Рыбакам удалось выручить за него 50 тысяч рупий (около 50 тысяч рублей).

В мае сообщалось, что в малайзийском штате Саравак поймали четырехметрового пресноводного хвостокола, относящегося к виду Urogymnus polylepis. Чтобы вытащить улов из воды, потребовались усилия четырех человек.