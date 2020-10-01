Огромная мертвая рыба принесла богатство пожилой женщине

Испорченная мертвая рыба принесла богатство жительнице индийского штата Западная Бенгалия. Об этом сообщает газета The Times of India.

Пожилая женщина заметила в реке огромную зеленую нибею, по-видимому, погибшую после столкновения с судном, забралась в воду и вытащила ее на берег. Затем с помощью местных жителей она отнесла рыбу на рынок и стала искать покупателя.

Женщине удалось найти желающих купить ее находку по 6,2 тысячи рупий (6,5 тысячи рублей) за килограмм. Поскольку рыба весила 52 килограмма, ее выручка составила 300 тысяч рупий (317 тысяч рублей). По признанию торговцев, она могла бы заработать еще больше, если бы рыба не начала портиться.

Ворвань зеленой нибеи пользуется спросом в странах Юго-Восточной Азии. После обработки ее стоимость может составлять до 80 тысяч рупий (85 тысяч рублей) за килограмм.

«Обычно из рыбы достают внутренние органы, а потом сбывают тушу людям, которые будут ходить с ней по городам и весям и показывать на ярмарках и тому подобных мероприятиях», — пояснил один из торговцев.

Зеленая нибея — рыба семейства горбылевых. Она обитает на севере Индийского и западе Тихого океанов. Кроме того, ее можно встретить в дельтах рек в Южной и Юго-Восточной Азии, в Индокитае и на севере Австралии.

В июле сообщалось, что у берегов индийского штата Западная Бенгалия пойман скат, вес которого составил 800 килограммов. Рыбакам удалось выручить за него 50 тысяч рупий (53 тысячи рублей).