Редкие бородавчатые медососы забыли свои песни и начали перенимать их у других

Редкие австралийские птицы — бородавчатые медососы — забыли характерные для своего вида песни и начали копировать трели других птиц. Об этом сообщает издание Nature.

Росс Крейтс (Ross Crates) из Австралиского Национального университета в Канберре вместе со своей командой насчитал более 100 самцов бородавчатых медососов, объединив данные программы мониторинга с поступившими от частных лиц сообщениями о наблюдениях.

В общей сложности 27 процентов самцов поют песни, которые отличаются от характерных для этого вида. Около 12 процентов переняли звуки, которые издают другие птицы. Это происходит из-за отсутствия представителей старшего поколения, которые могут передавать навыки молодняку.

По словам исследователей, бородавчатые медососы борются за территорию с более крупными видами птиц, и потеря собственных песен может ускорить сокращение их популяции. Из-за этого они просто не смогут найти себе пару.

Бородавчатые медососы обитают в Восточной Австралии. Эти птицы находятся под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось, что считавшаяся вымершей птица найдена на острове Борнео в Индонезии впервые за 170 лет. Нашедшие надеются использовать обнаружение чернобрового болтуна, чтобы привлечь любителей природы и развить туризм в регионе.