Гуамских пастушков спасли от истребления коричневыми бойгами

Зоологи вернули в дикую природу около 200 гуамских пастушков, которые считались вымершими в течение 40 лет. Об этом сообщает издание Daily Star.

Гуамский пастушок — нелетающая птица c острова Гуам, располагающегося в Тихом океане между Японией и Папуа — Новой Гвинеей. Во время Второй мировой войны остров был оккупирован японскими военными, а в 1944 году его захватили войска США. Вскоре после этого на острове появились змеи — коричневые бойги. По всей видимости, их случайно завезли в трюме американского корабля.

Гуамская популяция бойг стремительно росла и в итоге достигла 20 змей на акр. Для птиц это стало настоящей катастрофой. К 1981 году на острове остался 21 гуамский пастушок, остальных истребили змеи.

Международный союз охраны природы объявил птицу «вымершей в дикой природе». Команда биологов под руководством Сюзанн Медины (Suzanne Medina) работала над размножением выживших птиц в неволе. Спустя 40 лет ученые поселили 200 гуамских пастушков на острове Рота, который находится в 96 километрах от Гуама. Еще от 60 до 80 птиц выпустили на необитаемый остров Кокос в 600 километрах от Коста-Рики.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме впервые за 29 лет сфотографировали и сняли на видео редчайшего оленька, который считался вымершим. Вьетнамские оленьки, относящиеся к виду Tragulus versicolor, были описаны зоологами в начале XX века: это парнокопытные животные величиной примерно с кошку или крупного кролика, отличающиеся длинными резцами, выпирающими изо рта на манер бивней, и сероватой шерстью на спинке.

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