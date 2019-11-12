Неуловимый олень размером с кошку попал на видео впервые за 30 лет

Во Вьетнаме впервые за 29 лет сфотографировали и сняли на видео редчайшего оленька, который считался вымершим. Об этом сообщает издание National Geographic.

Вьетнамские оленьки, относящиеся к виду Tragulus versicolor, были описаны зоологами в начале XX века. Это парнокопытные животные величиной примерно с кошку или крупного кролика, отличающиеся длинными резцами, выпирающими изо рта на манер бивней, и сероватой шерстью на спинке. Последний экземпляр, известный ученым, был убит охотником в 1990 году.

Зоологи безуспешно пытались отыскать исчезнувших оленьков во влажных тропических лесах Вьетнама, а затем решили проверить сухой колючий лес близ города Нячанга, где были найдены первые представители этого вида. Местные охотники и специалисты по лесу рассказали, что встречали животных, которые напоминают вьетнамских оленьков. В местах, которые они указали, установили фотоловушки.

С ноября 2017 года до июля 2018 года вьетнамские оленьки 280 раз оказывались перед работающими в лесу камерами. Результаты наблюдений описываются в работе, опубликованной в научном журнале Nature Ecology & Evolution.

Ученые планируют продолжить исследования в сухом лесу в другом регионе Вьетнама.

В 2018 году сообщалось, что индийские рыбаки поймали и продали на рынке редчайшую гангскую акулу, подтвержденных случаев наблюдения которой не было более десяти лет. Исследователи еще в XIX веке знали, что в индийских реках встречаются пресноводные акулы, однако не могли подтвердить их существование с 1867 по 1996 год. Долгое время этот вид изучали по останкам трех особей из музеев в Калькутте, Берлине и Париже. Еще одну гангскую акулу поймали в 2001 году.

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