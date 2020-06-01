Считавшееся исчезнувшим растение восстановилось благодаря истреблению кроликов

Считавшееся исчезнувшим с 1980 года растение Gallium antarcticum восстановилось благодаря истреблению кроликов и других диких животных. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Galium antarcticum — цветущая антарктическая или субантарктическая подстилка, которая считалась исчезнувшей с начала 1980-х годов. В 2013 году на озере Скуа-Лейк на западном побережье острова Маккуори было найдено 500 этих растений.

В мае смотритель острова Крис Ховард (Chris Howard) во время традиционного обхода гнезд странствующего альбатроса нашел три новых популяции субантарктической подстилки. Тасманийская служба парков и дикой природы описала находку как одно из самых важных наблюдений с момента устранения вредителей.

На ареал Gallium antarcticum оказали негативное влияние кролики, которых завезли моряки в начале 1800-х годов. Популяция растения начала восстанавливаться после того, как в 2014 году остров был объявлен свободным от вредителей после семилетнего проекта уничтожения диких животных.

Остров Маккуори — единственное место в Австралии, где растет это крошечное растение. Также оно произрастает в Чили, на юге Аргентины, на Фолклендских островах и острове Южная Джорджия.

Ранее сообщалось, что зоологи вернули в дикую природу около 200 гуамских пастушков, которые в течение 40 лет считались вымершими. Гуамский пастушок — нелетающая птица c острова Гуам, располагающегося в Тихом океане между Японией и Папуа — Новой Гвинеей.

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