Считавшаяся вымершей птица найдена впервые за 170 лет

Считавшаяся вымершей птица найдена на острове Борнео в Индонезии впервые за 170 лет. Об этом сообщает издание The Independent.

«Когда мы получили подтверждение, что это чернобровый болтун, я помолился и отправился праздновать. Я был счастлив, взволнован и не верил своим глазам», — сказал орнитолог Панджи Густи Акбар (Panji Gusti Akbar).

Орнитологи впервые описали чернобрового болтуна около 1850 года, после того, как встретили единственный известный экземпляр этого вида. Они ошибочно определили, что птица прибыла с острова Ява, а не с Борнео. Из-за этого ранние попытки найти других представителей этого вида были безуспешными.

Даже после того, как ошибка была установлена, никто не смог найти этих птиц, так как немногие орнитологи добирались до индонезийской стороны Борнео.

В 2016 году, после основания клуба бердвотчеров Galeatus BW, ситуация начала меняться. Члены клуба обратились к местным жителям с просьбой рассказать им о местных птицах.

Местные жители Мухаммад Суранто (Muhammad Suranto) и Мухаммад Ризки Фаузан (Muhammad Rizky Fauzan) рассказали, что иногда во время походов в лес видят черно-коричневых птиц. В октябре Суранто и Фаузан смогли поймать одну из птиц и отправили фотографии члену клуба Джоко Саиду Трисиянто (Joko Said Trisiyanto).

Фотографии совпали с изображением чернобрового болтуна, который считался вымершим. Трисиянто передал изображения Акбару. Тот был в шоке и переслал фотографии другим экспертам, включая Динга Ли Йонга (Ding Li Yong).

Йонг сначала подумал, что это розыгрыш. Он решил, что перед ним созданное в фоторедакторе изображение. Когда он понял, что это фотографии реальной птицы, то расплакался. «Это очень важная находка для индонезийской орнитологии», — подчеркнул он.

Когда удалось подтвердить вид птицы, Трисиянто убедил Суранто и Фаузана отпустить пойманную птицу в лес. Он и Акбар надеются использовать обнаружение чернобрового болтуна, чтобы привлечь любителей природы и развить туризм в регионе. Суранто и Фаузана намерены водить экскурсии для бердвотчеров.

Как только позволит ситуация с пандемией коронавируса, Трисиянто и его коллеги планируют организовать экспедицию для изучения чернобрового болтуна.