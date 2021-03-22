Брошенный родителями птенец эму подружился с козлятами

Птенец эму, от которого отказались родители, подружился с козлятами в благотворительной организации по спасению диких животных в английском городе Девицес, графство Уилтшир. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Птенец эму по кличке Таз родился в инкубаторе в среду, 17 марта. Это единственный вылупившийся птенец из 10 яиц, которые отложили его родители — эму Дел и Родни.

Поскольку взрослые страусы не принимали участия в высиживании яйца, они не признали детеныша. Таз быстро нашел новых друзей: он начал общаться с шестью козлятами, которые родились за несколько дней до него.

Он проводит с парнокопытными каждый день, играет с ними и учится бегать. Несмотря на разницу в размерах, козлята защищают нового друга.

Владельцы центра Крис Франклин (Chris Franklin) и его жена Элли (Ellie) признались, что наблюдать за тем, как звери играют друг с другом, очень умилительно. «Это очень милая дружба, и людям нравится следить за ней в соцсетях», — рассказали они.

Франклин поблагодарил креативного директора благотворительного фонда Кэролайн Ле Буржуа (Caroline Le Bourgeois), которая растит маленького эму. «Когда Таз вылупился, Кэролайн была рядом, и она стала первым человеком, которого он увидел. В результате он принял ее за мать», — пояснил мужчина. Ле Буржуа каждый день ухаживает за птенцом и кормит его.

Ранее сообщалось, что в нигерийской деревне собака накормила котенка грудным молоком. На видеозаписи показано, как жители деревни окружили собаку и котенка.