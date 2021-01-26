Собака накормила грудным молоком котенка и попала на видео

В нигерийской деревне собака накормила котенка грудным молоком. На видео с животными обратило внимание агентство Reuters.

На 32-секундной записи, которая опубликована в аккаунте Twitter Reuters, видно, как жители деревни окружили собаку и котенка.

Собака мирно лежит на земле, а котенок сосет у нее молоко.

Видео стало вирусным и набрало более 383,5 тысячи просмотров, более 1,9 тысячи лайков и множество ретвитов.

«Природа очень мудрая во всех смыслах. Мы как люди должны быть скромнее и учиться», — написал в комментариях один из пользователей. «Надеюсь, об этих прекрасных и благородных созданиях хорошо заботятся», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательная собака помогла спасти кошку из-под обломков дома после землетрясения в турецкой провинции Измир. Животное застряло под двумя обрушившимися этажами здания и провело там около 30 часов с момента землетрясения.