Битва обезумевших голодных обезьян на улицах города попала на видео

В таиландском городе Лопбури две банды обезумевших голодных обезьян схлестнулись в битве за территорию и попали на видео. Ролик с животными появился на Newsflare.

На кадрах видно, как две противоборствующие стаи животных схлестнулись на оживленном перекрестке, а испуганные автомобилисты ждали в машинах, пока обезьяны прекратят драться. Предположительно, одна стая живет на территории древнего храма — популярной туристической достопримечательности, а другая — в заброшенном кинотеатре.

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«Я был в здании рядом с храмом, когда услышал визг обезьян. Их было так много. Я видел, как они выясняли отношения. А потом обе стаи выбежали на дорогу и начали драться», — рассказал один из очевидцев.

Ветеринар Супакарн Каевчот (Supakarn Kaewchot) рассказал, что обезьяны привыкли к тому, что их кормят, и не могут найти пропитание самостоятельно. Поэтому животные вынуждены голодать и сражаться друг с другом за любую найденную пищу.

По данным 2020 года, в Лопбури, население которого составляет 70 тысяч человек, насчитывалось по меньшей мере 8,4 тысячи макак-крабоедов. Первая драка между стаями за еду была зафиксирована 11 марта прошлого года.

До пандемии коронавируса город регулярно посещали туристы, которые кормили макак-крабоедов различными лакомствами. Без туристов голодные животные стали более агрессивными. Они захватывают пустующие дома, громят витрины, воруют еду и нападают на людей. Чтобы усмирить приматов, местные жители начали давать обезьянам сладости и еду. Это привело к тому, что животные стали быстрее размножаться и чаще атаковать людей. Чиновники пытаются контролировать численность обезьян, проводя программы массовой стерилизации.

В июле прошлого года полицейские отчаялись победить полчища голодных обезьян, которые заполонили город. Приматы устроили налет на грузовик с продуктами, а сотрудник полиции беспомощно наблюдал за ограблением.