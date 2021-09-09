В Грузии напавшего на банк мужчину обвинили в совершении теракта

Правоохранители задержали мужчину, который взял в заложники посетителей филиала «Банка Грузии» в городе Кварели с целью похитить крупную сумму денег. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Грузии.

По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал. В МВД заявили, что злоумышленнику уже предъявлены обвинения в совершении террористического акта согласно Уголовному кодексу Грузии.

ЧП случилось 9 сентября. Примерно в 16:00 в банк ворвался человек в солнечных очках, угрожая ручной гранатой. Несколько человек сумели покинуть здание, на месте остались два сотрудника.

Нападавший требовал выкуп за заложников в размере полумиллиона лари — около 160 тысяч долларов. После непродолжительных переговоров сотрудникам правоохранительных органов удалось добиться освобождения людей. После этого преступник некоторое время находился в банке.

С начала года в Грузии случилось четыре нападения на банки с захватом заложников.