Вооруженный мужчина ворвался в здание грузинского банка

Вооруженный мужчина ворвался в здание филиала «Банка Грузии» в городе Кварели, на востоке страны. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на МВД.

На место прибыли полицейские, они оцепили территорию. По данным телеканала «Рустави-2», нападавший взял в заложники 15 человек и требует выкуп в полмиллиона лари (11,7 миллиона рублей). Официального подтверждения этой информации нет.

В апреле мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, захватил 40 заложников в здании филиала «Банка Грузии» в Тбилиси. Людей удалось освободить, никто не пострадал.

В октябре прошлого года в Зугдиди преступник с гранатой и автоматом удерживал более 40 человек и требовал 500 тысяч долларов. Людей также освободили, но нападавший скрылся. Личность злоумышленника была установлена, но его не нашли.