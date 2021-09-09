Освобождены заложники из захваченного здания «Банка Грузии»

Освобождены заложники, которые находились в захваченном здании филиала «Банка Грузии»

Освобождены заложники, которые находились в здании филиала «Банка Грузии», захваченном вооруженным мужчиной. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

ЧП случилось 9 сентября в городе Кварели. Примерно в 16:00 в банк ворвался человек в солнечных очках, угрожая ручной гранатой. Несколько человек сумели покинуть здание, на месте остались два сотрудника.

Нападавший требовал выкуп за заложников в размере полумиллиона лари — около 160 тысяч долларов. После непродолжительных переговоров сотрудникам правоохранительных органов удалось добиться освобождения людей.

Преступник пока находится в банке. «Ведутся переговоры. Cпецоперация продолжается», — сообщила представитель пресс-службы МВД Грузии.

С начала года в Грузии случились четыре нападения на банки с захватом заложников.