Работающих удаленно людей уличили в алкоголизме

РБК: 37 процентов сотрудников хоть раз употребляли алкоголь на удаленке

Согласно исследованию системы мониторинга «Стахановец», 37 процентов сотрудников на удаленке в России хоть раз употребляли алкогольные напитки. Об этом сообщает РБК.

При этом 14 процентов работающих удаленно россиян уличили в настоящем алкоголизме. В США на работе такого формата спиртное позволяют себе 45 процентов сотрудников. В Великобритании за время локдауна на 22 процента выросло число звонков на горячую линию «Анонимных алкоголиков».

После мониторинга «клавиатурного почерка» тысячи россиян «Стахановец» назвал основными причинами злоупотребления алкоголем на работе отсутствие привычки работать удаленно, усталость от авралов и изоляцию от внешнего мира. У людей также выявляется высокий уровень тревожности, который может привести к употреблению алкоголя.

Затем популярной привычкой удаленщиков стали соцсети, где во время работы сидят 37 процентов сотрудников. Еще 33 процента смотрят сериалы от Netflix, а 26 процентов отлучаются из дома в рабочее время.