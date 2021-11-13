В Госдуме оценили идею отменить новогодние каникулы

В Государственной Думе оценили идею, стоит ли отменять новогодние каникулы из-за дополнительных нерабочих дней в этом году. Так, представитель КПРФ Александр Ющенко заявил, что упразднять каникулы не нужно, но их можно перенести на майские праздники, чтобы люди могли поработать и отдохнуть на дачах. Рассуждения депутатов Госдумы приводит «Секрет фирмы».

В свою очередь, член ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что не будет инициировать такой законопроект, депутат от «Справедливой России» Анатолий Вассерман добавил, что отмена каникул бесполезна.

«Работники, лишившись запланированного отдыха и запланированных развлечений, будут работать в лучшем случае спустя рукава», — подчеркнул Вассерман.

Ранее кабмин определил выходные жителей России в 2022 году. Выходные 1 и 2 января, суббота и воскресенье, соответственно, совпадающие с нерабочими днями, переносятся на 3 и 10 мая. Новогодние каникулы продлятся десять дней. Майские праздники в следующем году ожидают граждан в период с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, то есть по четыре дня в каждый временной интервал.