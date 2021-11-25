Жириновский предложил отменить новогодние каникулы и выйти на работу 2 января

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя новый бюджет России на 2022-2024 годы, предложил отменить новогодние каникулы и выйти на работу со 2 января. Его слова приводит Ura.ru в своем Telegram-канале.

«Впервые за всю историю России туда бросили триллионы рублей. Теперь главная задача бюджета, чтобы он быстрее дошел до всех потребителей», — сказал политик. По мнению Жириновского, для этого необходимо начать работу уже 2 января и направить средства в регионы, чтобы они дошли до 1 февраля.

Госдума в среду, 24 ноября, приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете России на 2022-й и плановые 2023 и 2024 годы. В следующие два года бюджет будет профицитным, то есть доходы превысят расходы, в 2024 году — дефицитным. Согласно документу, доходы бюджета в 2022 году составят 25,021 триллиона рублей.

В 2020 году Жириновский предлагал новую формулу новогодних каникул, которая не предполагает их сокращения. «Предлагаю закрепить 31 декабря выходным и ввести четыре обязательных выходных дня, с 31 декабря по 3 января. Остальные дни нужно добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску», — сказал он.

Как сообщалось ранее, в грядущем 2022 году жители России будут отдыхать 118 дней. Новогодние каникулы продлятся до 9 января. Общее количество выходных в январе составит 15 дней.