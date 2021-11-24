Госдума приняла бюджет на 2022-2024 годы

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете России на 2022 и плановые 2023 и 2024 годы, передает РИА Новости.

В следующие два года бюджет будет профицитным, то есть доходы превысят расходы, в 2024 году — дефицитным. Согласно документу, доходы бюджета в 2022 году составят 25,021 триллиона рублей, в 2023 — 25,540 триллиона рублей, в 2024 — 25,831 триллиона рублей. Расходы — 23,694, 25,241 и 26,354 триллиона рублей соответственно. На реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 триллиона рублей, в 2023 году — 2,88 триллиона рублей, в 2024 — 2,98 триллиона рублей.

В 2022 году ожидается рост нефтегазовых доходов до 7,2 процента ВВП (плюс 0,4 процента по сравнению с 2021 годом). В 2023 и 2024 годах прогнозируется снижение — до 6,5 и 5,7 процента. Уменьшение связано с ожидаемым падением цен на нефть марки Urals и на природный газ, а также с изменением структуры добычи в пользу льготных режимов налогообложения.

В общем объеме доходов бюджета доля нефтегазовых доходов уменьшится с 38,1 до 33,2 процента в 2022-2024 годах. Доля ненефтегазовых доходов вырастет с 61,9 до 66,8 процента.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что бюджет России в 2021 году будет профицитным. Добиться превышения доходов над расходами удалось благодаря восстановлению рынка труда в 2020 году. Успехи в этом направлении произошли за счет масштабных мер поддержки системы здравоохранения, населения, а также малого и среднего бизнеса, отметил глава государства.