Россия увеличила зависимость от нефти и газа

Зависимость российского бюджета от нефтегазовых доходов по итогам первых трех кварталов текущего года увеличилась, на них пришлось более трети общих поступлений в казну — 34,5 процента, на 5,3 процентных пунктов выше, чем год назад. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2021 года, опубликованном на сайте ведомства.

В абсолютных цифрах объем доходов от продажи нефти и газа достиг 6,185 триллиона рублей, что на 2,3 триллиона больше, чем за январь-сентябрь 2020 года. Главным образом на рост повлияло увеличение сборов с налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортных пошлин на углеводороды. Последнее стало следствием роста цен на углеводороды и ослабления рубля.

Также на структуру доходов бюджета оказали влияние соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, корректировка налогового и таможенного законодательств в рамках продолжения налогового маневра и изменения в налоге на дополнительный доход (НДД) от добычи сырья. Аудиторы напомнили, что с 1 января 2021 года ряд льгот по НДПИ и вывозным пошлинам власти отменили, использовавшие их месторождения перешли на НДД.

При этом вместе с нефтегазовыми увеличились и ненефтегазовые доходы бюджета. Их объем вырос на 25,4 процента, до 11,738 триллиона рублей. Это стало следствием увеличения поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС), налога на прибыль организаций, утилизационного сбора и доходов от управления средствами ФНБ.

К росту доходной части также привели штраф, который уплатил «Норникель» для возмещения вреда от аварии в окрестностях Норильска, и перечисление в бюджет части дохода Центробанка от продажи Сбербанка.

В начале октября глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что страна должна в перспективе 10-15 лет уйти от зависимости от нефтегазовых доходов. В противном случае она окажется не готова к снижению потребления углеводородов в мире.