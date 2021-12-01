Названы причины непопулярности Windows 11

Новая операционная система от Microsoft оказалась невостребованной среди пользователей из-за технических проблем. Об этом сообщает издание Tech Advisor.

Журналисты изучили актуальный отчет Lansweeper. Согласно данным аналитической компании, из 10 миллионов, проверенных ПК, лишь 0,21 процента устройств работают под управлением Windows 11. Для сравнения, доля раритетной Windows XP составляет около 3,62 процента — при этом ОС не поддерживается производителем софта с 2014 года.

Специалисты назвали причины непопулярности операционной системы. Авторы подчеркнули, что эксперты Lansweeper по большей части анализировали компьютеры корпоративных пользователей. Журналисты предположили, что новая ОС несовместима с устройствами государственных и частных предприятий.

Также в материале говорится, что Windows 11 имеет завышенные системные требования, которые пользователь обязан учитывать при установке ОС. Например, Microsoft требует от владельцев ПК наличие процессоров с частотой не менее 1000 мегагерц, модуля TPM 2.0 и функции безопасной загрузки. «Миллионы устройств с Windows 10 просто несовместимы с Windows 11», — подытожили авторы.

В конце октября специалисты агентства StatCounter сообщили, что Windows 10 с долей 75 процентов является самой популярной ОС от Microsoft в России. На втором и третьем местах расположились Windows 7 и Windows 8.1.