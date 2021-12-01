Зеленского обвинили в игре на чувствах украинцев

Бывший народный депутат Верховной Рады Сергей Хлань в эфире телеканала «НАШ» обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот пришел к власти, играя на чувствах украинцев и цинично использовав тему войны, которая на тот момент была востребована.

По его мнению, пройдет еще полгода-год и главу государства не станет слушать никто. Политик отметил, что заявления Зеленского полностью разнятся с течением времени.

«Тема войны у Зеленского абсолютно отошла на второй план, это вызвано тем, что сейчас он проходит экватор президентства. Мне кажется, тему войны Зеленский использовал цинично, чтобы прийти к власти. Он уверенно говорил, что его миссия — завершить войну. И он играл тогда на чувствах общества, потому что это было наиболее востребовано», — заявил экс-нардеп.

Ранее лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что пока соотечественники воюют друг с другом, ни о каком будущем страны говорить нельзя. По его мнению, в государстве необходимо изменить модель управления, поскольку существование двухпалатного парламента поможет в решении ряда проблем.