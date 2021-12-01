Провалы России во внешней политике объяснили зацикленностью на прошлом

Россия страдает из-за своей негативной повестки во внешней политике, поскольку она не привлекает массовую аудиторию. В основном позитив сосредоточен на прошлом — это тоже объясняет многие провалы. С таким мнением выступила замглавы Департамента политологии и международных отношений НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Вера Агеева в разговоре с «Лентой.ру».

В качестве примера политолог привела работу российских СМИ за рубежом — RT и Sputnik, которые неоднократно подвергались давлению со стороны властей западных стран. Агеева считает, что их «прижимают» из-за излишне негативной повестки.

Материалы по теме Министерство дружбы. Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов? Дипломатическая акробатика. Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией?

«[Эти СМИ] активно критикуют миграционную политику в Европе, благодаря чему заняли нишу альтернативной повестки дня, которую игнорируют мейнстримные медиа за рубежом. Но мы не предлагаем варианты решения проблем. Мы в 25-й раз рассказываем про Достоевского или Чайковского, но не показываем современную Россию», — заявила она.

Эксперт считает, что сейчас Москве следует сосредоточиться на позитивной идеологии. Это позволит укрепить «мягкую силу» — политику, направленную на улучшение имиджа страны несиловыми методами.

Так она прокомментировала сообщение о создании нового департамента при МИД, который будет заниматься культурно-гуманитарным сотрудничеством с разными странами как по дипломатической линии, так и на уровне неправительственных организаций.