Провалы России во внешней политике объяснили зацикленностью на прошлом

Россия страдает из-за своей негативной повестки во внешней политике, поскольку она не привлекает массовую аудиторию. В основном позитив сосредоточен на прошлом — это тоже объясняет многие провалы. С таким мнением выступила замглавы Департамента политологии и международных отношений НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Вера Агеева в разговоре с «Лентой.ру».
В качестве примера политолог привела работу российских СМИ за рубежом — RT и Sputnik, которые неоднократно подвергались давлению со стороны властей западных стран. Агеева считает, что их «прижимают» из-за излишне негативной повестки.
«[Эти СМИ] активно критикуют миграционную политику в Европе, благодаря чему заняли нишу альтернативной повестки дня, которую игнорируют мейнстримные медиа за рубежом. Но мы не предлагаем варианты решения проблем. Мы в 25-й раз рассказываем про Достоевского или Чайковского, но не показываем современную Россию», — заявила она.
Эксперт считает, что сейчас Москве следует сосредоточиться на позитивной идеологии. Это позволит укрепить «мягкую силу» — политику, направленную на улучшение имиджа страны несиловыми методами.
Так она прокомментировала сообщение о создании нового департамента при МИД, который будет заниматься культурно-гуманитарным сотрудничеством с разными странами как по дипломатической линии, так и на уровне неправительственных организаций.