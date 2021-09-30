В МИД объяснили разницу между новым департаментом и Россотрудничеством

В МИД России рассказали о разнице между новым департаментом и Россотрудничеством

Новый департамент МИД России будет заниматься разработкой стратегии и координацией деятельности в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, тогда как Россотрудничество сфокусировано на решении практических вопросов. Так разницу в функционале нового департамента и Россотрудничества внешнеполитическое ведомство объяснило в комментарии «Ленте.ру».

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«Соответственно, речь о дублировании функций ни с Россотрудничеством, ни с другими федеральными органами исполнительной власти не идет», — подчеркнули в МИД РФ.

Ранее российский МИД подтвердил «Ленте.ру», что рассматривает вопрос о создании нового департамента в рамках центрального аппарата министерства. Новый департамент может взять на себя координацию международных связей в области культуры, науки, искусства, молодежных обменов, образования и спорта. Цель его работы — расширение «мягкой силы» России за рубежом.

В конце сентября в Telegram-канале «Русский ориенталист» появилась информация о том, что МИД России планирует открыть новый департамент гуманитарной политики, работа которого будет нацелена на расширение влияния Москвы за рубежом. «Русский ориенталист» предположил, что подразделение МИД будет работать по примеру турецкого Агентства сотрудничества и развития тюрок (TIKA). В его задачи входит «формирование структуры, идентичности и инфраструктуры тюркских республик, а также совместное возрождение и развитие культуры и искусства тюркских народов».